Ссора у подмосковного магазина чуть не закончилась убийством

Фото: СК РФ

В Подмосковье ссора между двумя мужчинами у магазина чуть не закончилась убийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 8 декабря.

По ее словам, инцидент произошел 6 декабря у одного из продовольственных магазинов в городе Дедовске Истринского района. Двое ранее незнакомых между собой мужчин что-то «не поделили» и повздорили. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой один из оппонентов чуть не избил другого до смерти.

Остановили потасовку прохожие. Они же вызвали скорую для пострадавшего. Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Другая драка произошла в Санкт-Петербурге. Знаменитый музыкант Григорий Лепс избил оппонента в одном из общественных заведений города. По данному факту было возбуждено уголовное дело.