Андрей Бочкарев: Началось строительство автомобильного моста в Мневниковской пойме

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Специалисты начали возводить автомобильный мост, который соединит северную часть Мневниковской поймы с улицей Мясищева. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, северная часть поймы соединится с районом Филевский Парк с помощью моста, длина которого составит 232 метра. Он будет иметь четыре полосы движения.

Заммэра добавил, что Мосгосстройнадзор получил извещение о начале строительства объекта в ноябре 2022 года.

В настоящее время специалисты ведут сооружение искусственных полуостровов на Москве-реке, на которые впоследствии установят опоры конструкции.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, мост будет иметь два тротуара. Основным цветом объекта станет красный.

Он уточнил, что на территории градостроительного проекта построят еще один мост, который расположится южнее. Он обеспечит для москвичей связь между средней частью поймы и Новозаводской улицей.

Недавно Бочкарев рассказал о завершении монтажа основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и платформой МЦД-2. По его словам, на текущий момент в пешеходной галерее ведется монтаж кабеленесущих конструкций для инженерных систем, а также началась облицовка колонн алюминиевыми панелями.