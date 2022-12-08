Ефимов: Оборот онлайн-торговли Москвы за три квартала вырос на 14,4 процента

Фото: Пресс-служба

Оборот онлайн-торговли в столице в январе — сентябре 2022 года вырос на 14,4 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2021. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 8 декабря.

— За девять месяцев этого года оборот столичной онлайн-торговли достиг 700 миллиардов рублей, что на 14,4 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. Из этой суммы около 80 процентов, или 556 миллиардов рублей, пришлось на непродовольственную торговлю, обороты которой выросли на 14,4 процента. Объем онлайн-продаж продуктов питания увеличился на 14,7 процента и составил 142,9 миллиарда рублей, — пояснил заммэра.

По его словам, доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли Москвы к октябрю 2022 года выросла на 3,1 процента и достигла 15,6 процента. При этом доля российских онлайн-ретейлеров на рынке за год выросла до 97 процентов.

В столичном департаменте экономической политики отметили, что больше всего денег горожане потратили на покупку в интернете электроники (129,4 миллиарда рублей), мебели и товаров для дома (124,5 миллиарда), одежды и обуви (97,7 миллиарда).

Больше всего за три квартала выросли онлайн-продажи инструментов и садового инвентаря (рост в 2,4 раза), спортивных товаров и аксессуаров (в 1,5 раза) и товаров для детей (на 28,8 процента).

В департаменте отметили, что рост онлайн-продаж стал одной из причин снижения трафика торговых центров. Так, в январе — сентябре этого года плотность потока составила в среднем 270 человек в сутки на тысячу квадратных метров, что на 8,1 процента ниже, чем в те же месяцы прошлого года.

7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.