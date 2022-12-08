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FT: Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций ЕС в отношении РФ

Георгий Соланович
В мире
FT: Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций ЕС в отношении РФ
Фото: Pixabay

Венгрия во время встречи постпредов стран ЕС, которая прошла в среду, выступила против нового пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

В FT отметили, что Венгрия также выступила против увеличения размеров европейского фонда, средства которого уходят на поддержку Украины.

— Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми, — сказал один из дипломатов.

Другие неназванные источники выразили опасения, что Венгрия будет и дальше использовать право вето против всех требующих единогласия решений ЕС после того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить положенные Будапешту 7,5 миллиарда евро из Фонда сбалансированного развития Европы, а также отложить выделение грантов на восстановление после пандемии в размере 5,8 миллиарда евро.

Авторы материала заключили, что Евросоюз должен приготовиться к «радикальным действиям» Венгрии, в том числе блокировки включения Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону, передает ТАСС.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США, заявил, что Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине.

Евросоюз (ЕС) Венгрия Санкции Россия
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