Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подозреваемого в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного задержали

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемого в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного задержали
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в поджоге входной двери квартиры на улице Демьяна Бедного, задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, через некоторое время подозреваемого, мужчину 1990 года рождения, привезут в территориальное подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Подозреваемого в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного задержали Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, случился на северо-западе Москвы ранним утром во вторник, 6 декабря. В результате инцидента два человека пострадали. Их госпитализировали. Вскоре выяснилось, что квартиру подожгли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Район Хорошево-Мневники Следственный комитет Москва Прокуратура Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте