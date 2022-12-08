Подозреваемого в поджоге квартиры на улице Демьяна Бедного задержали

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Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в поджоге входной двери квартиры на улице Демьяна Бедного, задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, через некоторое время подозреваемого, мужчину 1990 года рождения, привезут в территориальное подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, случился на северо-западе Москвы ранним утром во вторник, 6 декабря. В результате инцидента два человека пострадали. Их госпитализировали. Вскоре выяснилось, что квартиру подожгли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.