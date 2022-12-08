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Андрей Бочкарев: В Москве с начала 2022 года сдано 18 спортивных объектов

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В Москве с начала 2022 года сдано 18 спортивных объектов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты ввели в эксплуатацию на территории столицы за 11 месяцев текущего года 18 спортивно-рекреационных объектов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице практически выполнен годовой план по сдаче в эксплуатацию спортивных объектов. Согласно предварительному графику до конца года будет введен еще один объект. Общая площадь готовых сооружений превышает 113 тысяч квадратных метров, — отметил он.

В частности, среди них и масштабные стадионы для всего города, и районные физкультурно-оздоровительные центры, и спортивные школы олимпийского резерва. Заммэра добавил, что в городе сдали BMX-велодром в Дмитровском районе, а также футбольное поле с инфраструктурой и подогревом в Ясенево.

В конце ноября мэр Москвы утвердил порядок предоставления спортобъектам льгот по налогу на имущество организаций. Так, около 30 столичных стадионов могут получить такую льготу, в их числе олимпийский комплекс «Лужники», многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», Международный центр самбо, Международный центр бокса и другие.

Спорт Строительство Москва Андрей Бочкарев
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