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Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе

Полина Долганова
Город
Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные специалисты восстанавливают в Донбассе объекты социальной инфраструктуры. Так, они оказывали помощь в подготовке республики к зимнему отопительному сезону. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, московские специалисты провели ревизию всех сетей, а также подготовили котельные и системы водоснабжения.

— Сегодня несколько сотен наших работников находятся там, оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в области энергетики, — отметил глава города в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Он уточнил, что сам недавно ездил в Донбасс с целью пообщаться с российскими военными и оказать им помощь.

2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на линию соприкосновения ВС России и Украины и пообщался с российскими строителями и военнослужащими.

По итогам поездки глава города рассказал о своей встрече с московскими врачами в Луганске. По его словам, в общей сложности медики провели порядка четырех тысяч операций, где пациентами становились «и раненые бойцы, и пострадавшие дети».

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