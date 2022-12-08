Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители семи домов на западе Москвы переехали в новые квартиры по реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители семи домов на западе Москвы переехали в новые квартиры по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 65 Карта всех событий

На западе столицы в ноябре объявили о завершении переселения жителей семи старых домов по программе реновации. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— Так, в районе Филевский Парк завершилось расселение дома 5, корпус 2, на Заречной улице. В Филях-Давыдкове — домов 2, 6 и 8 на улице Клочкова, а также домов 78 и 86 на Кутузовском проспекте. В Ново-Переделкине квартиры получили все жители дома 9 на 1-й улице Лукино, — отметил он.

Кроме того, в Филевском Парке горожанам предложили квартиры в новостройках 1а и 1б в Береговом проезде, в Фили-Давыдкове — в доме 65 на улице Кастанаевской, в Ново-Переделкине — в доме 11/1 на улице Скульптора Мухиной. Как уточняется, в новое жилье переехали свыше тысячи человек.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в свою очередь добавил, что в общей сложности жители 89 домов с начала реализации программы реновации в ЗАО были обеспечены новой жилплощадью. Так, 31 здание уже расселено, а 23 — снесено. При этом на западе столицы собираются заселить еще 26 домов, заключил Левкин.

Помимо этого, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в районе Филевский Парк в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Объект расположен по адресу улица Большая Филевская, владение 6а.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала реализации программы реновации в столице возвели 224 дома, 205 из которых уже были переданы под заселение. По его словам, в общей сложности в городе идет переселение 97,8 тысячи москвичей из 577 старых зданий.

Жилье Сергей Левкин Максим Гаман Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте