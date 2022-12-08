Жители семи домов на западе Москвы переехали в новые квартиры по реновации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кастанаевская улица, 65 Карта всех событий

На западе столицы в ноябре объявили о завершении переселения жителей семи старых домов по программе реновации. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— Так, в районе Филевский Парк завершилось расселение дома 5, корпус 2, на Заречной улице. В Филях-Давыдкове — домов 2, 6 и 8 на улице Клочкова, а также домов 78 и 86 на Кутузовском проспекте. В Ново-Переделкине квартиры получили все жители дома 9 на 1-й улице Лукино, — отметил он.

Кроме того, в Филевском Парке горожанам предложили квартиры в новостройках 1а и 1б в Береговом проезде, в Фили-Давыдкове — в доме 65 на улице Кастанаевской, в Ново-Переделкине — в доме 11/1 на улице Скульптора Мухиной. Как уточняется, в новое жилье переехали свыше тысячи человек.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в свою очередь добавил, что в общей сложности жители 89 домов с начала реализации программы реновации в ЗАО были обеспечены новой жилплощадью. Так, 31 здание уже расселено, а 23 — снесено. При этом на западе столицы собираются заселить еще 26 домов, заключил Левкин.

Помимо этого, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в районе Филевский Парк в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Объект расположен по адресу улица Большая Филевская, владение 6а.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала реализации программы реновации в столице возвели 224 дома, 205 из которых уже были переданы под заселение. По его словам, в общей сложности в городе идет переселение 97,8 тысячи москвичей из 577 старых зданий.