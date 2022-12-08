Доходы бюджета Москвы в 2022 году превысили три триллиона рублей

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Столичный Департамент финансов подвел итоги исполнения бюджета города за период с января по октябрь текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, за 10 месяцев доходы городского бюджета превысили три триллиона рублей. Они увеличились на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В общей сложности с начала года в бюджет Москвы поступило 3 триллиона 10,2 миллиарда рублей.

Уточняется, что налоговые доходы составили 2 триллиона 645,4 миллиарда рублей.

В департаменте добавили, что от предприятий торговли в бюджет города поступило 474,8 миллиарда рублей. Финансово-кредитные организации принесли Москве 425 миллиардов, а организации из сферы операций с недвижимостью — 195,6 миллиарда.

— Предприятия и организации перестроили работу после ухода ряда иностранных компаний с высококонкурентного столичного рынка, постепенно занимают освободившиеся ниши и расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, — рассказала глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, одним из самых значимых событий для истории промышленности города стало возобновление выпуска автомобилей марки «Москвич», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичному малому бизнесу удалось укрепиться и занять свою нишу, благодаря чему доля доходов в городской бюджет значительно увеличилась. Несмотря на текущую ситуацию, количество представителей отрасли в Москве только выросло.