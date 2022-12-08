Прокуратура контролирует оказание социальной помощи пострадавшим при пожаре на улице Демьяна Бедного

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Прокуратура проконтролирует оказание социальной помощи семье пострадавших при пожаре на улице Демьяна Бедного. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, ведомство проследит за оказанием помощи с ремонтом жилища, а также восстановлением после полученных травм.

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Пожар, о котором идет речь, произошел рано утром 6 декабря на северо-западе столицы. Злоумышленник поджег входную дверь, в результате чего огонь распространился по жилой квартире, в которой находились 24-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в поджоге задержали и доставили в территориальный отдел Следственного комитета.

Столичная прокуратура продолжает контролировать установление всех обстоятельств произошедшего.