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Приметы и советы

При поддержке Детского радио началось седьмое путешествие Деда Мороза

Оксана Васильева
Общество
При поддержке Детского радио началось седьмое путешествие Деда Мороза
Фото: Пресс-служба мероприятия

При поддержке Детского радио стартовало седьмое «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Сказочный маршрут охватывает 22 города от Приморья до Кубани.

Путешествие организовано в онлайн-формате. Из специальной студии в Москве всероссийский Дед Мороз и его звездная команда будут связываться с городами и поздравлять детей с наступающим праздником. Они окажут помощь малышам, нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи, исполнят мечты тех, кто лишен родительской заботы и тепла, подарят радость ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Доставить подарки до адресатов зимнему волшебнику помогут волонтеры.

Дневники благотворительной акции выходят в программе «Утро. Самое лучшее», об исполненных желаниях и невероятных чудесах расскажут посты в социальных сетях. Следить за путешествием Деда Мороза можно также в эфире, на сайте и в официальных аккаунтах радиостанции. А в преддверии Нового года главный волшебник страны придет в студию прямого эфира, чтобы поздравить маленьких радиослушателей с праздником.

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