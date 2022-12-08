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Снегопад не повлиял на график движения поездов Мосузла

Георгий Соланович
Город
Снегопад не повлиял на график движения поездов Мосузла
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Снегопад в московском регионе не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла (Мосузел), сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в четверг, 8 декабря.

— Движение поездов на железной дороге в Мосузле, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей и платформ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в работе по уборке снега задействовано несколько единиц спецтехники и более 700 железнодорожников. По мере усиления снегопада МЖД привлечет дополнительные силы, передает агентство городских новостей «Москва».

За ночь в столице выпало до одного сантиметра снега. За день прирост снежной массы может составить еще до 2 сантиметров.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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