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Иммунолог Жемчугов рассказал, к каким заболеваниям может привести свиной грипп

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал, к каким заболеваниям может привести свиной грипп
Фото: depositphotos

Свиной грипп является одним из самых тяжелых штаммов, который может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов.

— Грипп АH1N1 — один из самых тяжелых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и легкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям могут быть осложнения — тяжелый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться, — пояснил он в комментарии НСН.

Обезопасить себя от осложнений можно при помощи вакцинации или ранней диагностики заболевания.

Эксперт добавил, что болеть одновременно гриппом и ковидом невозможно, но если одно заболевание последует за другим, то состояние больных будет значительно тяжелее.

Ранее терапевт Лариса Соловьева назвала симптомы свиного гриппа. Для него характерен фарингит — воспаление задней стенки горла. Также при данном заболевании у пациентов могут наблюдаться повышенная температура тела, боль в мышцах, сильный кашель и общая слабость, передает ФАН.

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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