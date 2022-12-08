Биограф Елизаветы II: Королева знала, что ее время на исходе

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Королева Великобритании Елизавета II предчувствовала свой скорый уход и приняла это с достоинством. Об этом рассказал писатель Джайлз Брандрет, написавший биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет», которая в скором времени поступит в продажу.

— Правда в том, что Ее Величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено. Она приняла это со всем достоинством, которого можно было ожидать, — пишет Брандрет.

По словам биографа, в последние дни жизни королевы рядом с ней находился доктор Иэн Гриншилдс. Он вспоминал, что Елизавета II находилась в «фантастической форме». Они разговаривали о ее детстве, лошадях и украинском конфликте, из-за которого та очень переживала.

Доктор Гриншилдс признавался, что королева сообщила ему о том, что она ни о чем не жалеет, пишет People.

Кроме того, Джайлз Брандрет заявил, что Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Он отмечал, что именно болезнь объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых часто упоминалось в течение последнего года ее жизни.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».