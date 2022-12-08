Интервалы движения поездов увеличены на юго-западе Сокольнической линии метро

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На юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

Движение изменено в связи с мерами по проверке инфраструктуры, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее департамент предупредил москвичей о том, что в связи с неожиданным снегопадом на дорогах столицы могут образоваться заторы. В связи с этим водителям посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефоны или прочие раздражители.