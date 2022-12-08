Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы утром 8 декабря

Георгий Соланович
Город
Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы утром 8 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Локальные заторы в Москве утром в четверг, 8 декабря, наблюдаются на ТТК в районе Северянинского путепровода, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля и Киевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В городе местами идет снег. На дорогах сейчас 5 баллов. Локальные заторы наблюдаем в сторону центра на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Департамент призвал столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и не совершать резких маневров.

До этого сообщалось, что в новогодние выходные, 1–8 января, парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В свою очередь, стоянки со шлагбаумом в данный период останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам. Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте