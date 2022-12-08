Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы утром 8 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Локальные заторы в Москве утром в четверг, 8 декабря, наблюдаются на ТТК в районе Северянинского путепровода, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля и Киевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В городе местами идет снег. На дорогах сейчас 5 баллов. Локальные заторы наблюдаем в сторону центра на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Департамент призвал столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и не совершать резких маневров.

До этого сообщалось, что в новогодние выходные, 1–8 января, парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В свою очередь, стоянки со шлагбаумом в данный период останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам. Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.