Песков прокомментировал объявление Зеленского Человеком года по версии Time

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Признание журналом Time Человеком года президента Украины Владимира Зеленского обусловлено русофобской политикой издания, которая соответствует всему европейскому мейнстриму. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания, — отметил он.

По словам Пескова, назначение Человеком года Зеленского демонстрирует то, что «редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима». Официальный представитель Кремля оценил его характер как антироссийский и «оголтело русофобский», передает РИА Новости.

7 декабря стало известно, что американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского Человеком 2022 года. Помимо самого главы государства, журнал назвал Человеком года «дух Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории восточноевропейского государства закончится в следующем году. Таким мнением он поделился в комментарии для издания Politico. На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.