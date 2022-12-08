Москвичам рассказали, что можно создать в новогодних мастерских на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В павильонах и музеях на ВДНХ начали работать новогодние мастерские, где для юных гостей и их родителей подготовили множество интересных занятий. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, москвичам предоставят возможность создать своими руками елочные игрушки, сувениры, украшения для дома и приятные мелочи, которые подарят новогоднее настроение.

К примеру, в экоцентре «Цветоводство» Мосприроды (павильон № 29) посетители научатся составлять композицию из орехов и изготавливать новогодний венок. Уроки по новогодней флористике состоятся 9, 16, 24 и 25 декабря в 16:00.

Экоцентр «Пчеловодство» Мосприроды (павильон № 28) приглашает москвичей сделать необычные украшения для новогодних деревьев. В субботу, 17 декабря, пройдет мастер-класс по изготовлению ажурных объемных снежинок из бумаги.

23 декабря гости научатся создавать елочные игрушки из фетра. Занятие «Хвойные деревья» состоится 25 декабря. На нем дети и взрослые обучатся технике росписи деревянных елочек. На уроке «Зимние узоры» 29 декабря сотрудники покажут, как расписывать узорами елочные украшения из дерева. Начало занятий запланировано на 15:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

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