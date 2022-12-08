Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановлено
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Восстановлено движение поездов на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

— Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке линии поезда ходили реже, чем обычно. Это было связано с необходимостью проверить инфраструктуру транспортного объекта.

В среду, 7 декабря, департамент отчитался о том, что с начала работы участка Большой кольцевой линии «Мневники» — «Каховская» им воспользовались порядка 62 миллионов пассажиров. Также в ведомстве подчеркнули, что по всему Большому кольцу москвичи смогут проехать уже в 2023 году.

Транспорт увеличенный интервал Москва Метро Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте