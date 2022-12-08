Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановлено

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Восстановлено движение поездов на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

— Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке линии поезда ходили реже, чем обычно. Это было связано с необходимостью проверить инфраструктуру транспортного объекта.

В среду, 7 декабря, департамент отчитался о том, что с начала работы участка Большой кольцевой линии «Мневники» — «Каховская» им воспользовались порядка 62 миллионов пассажиров. Также в ведомстве подчеркнули, что по всему Большому кольцу москвичи смогут проехать уже в 2023 году.