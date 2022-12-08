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Неизвестный открыл огонь по машине в центре столицы

Степан Жирнов
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Неизвестный открыл огонь по машине в центре столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 8 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный с балкона обстрелял припаркованную машину. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

По предварительным данным, инцидент произошел около полудня недалеко от дома № 8 по Садово-Кудринской улице. Владелица автомобиля заметила почти десять следов попаданий по своей машине, после чего обратилась в полицию. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Другой случай со стрельбой в центре столицы произошел недалеко от одного из ночных клубов на Большой Дмитровке. Злоумышленник поссорился с группой посетителей заведения и открыл по ним огонь из пистолета. Инцидент попал на видео с камеры внешнего наблюдения.

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