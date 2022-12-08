Евросоюз согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января

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Страны-члены Евросоюза официально согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января следующего года. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович.

— Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции — с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения, — цитирует Пленковича ТАСС.

Присоединение Хорватии к Шенгенской зоне 10 ноября было поддержано депутатами Европарламента. Согласно итогам голосования по данному вопросу, вступление страны в поддержали 534 парламентария, против выступили 53 человека.

На данный момент в Шенгенской зоне числится 26 государств. Помимо Хорватии, свое желание присоединиться высказывали Болгария и Румыния. Для этого им необходимо выполнить ряд условий и получить одобрение действующих членов.

Однако 6 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против включения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Он уточнил, что сперва необходимо упорядочить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности.