NYT: Мэр Нью-Йорка попал под суд за массовое разведение крыс дома

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс попал под суд за то, что развел в принадлежащем ему доме полчища крыс. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщило издание The New York Times.

В материале говорится, что санитарный инспектор выписал мэру штраф в размере 300 долларов за антисанитарию в здании в Бруклине, которое находится в его собственности.

После этого Адамс оспорил вынесенное судом решение. По его словам, он сам является «в некотором роде экспертом по крысам», так как приложил большие усилия по борьбе с распространением вредителей на территории города.

Адамс заявил, что потратил несколько тысяч долларов на борьбу с грызунами в принадлежащих ему объектах и будет продолжать это делать в дальнейшем. Суд пообещал рассмотреть его заявление и вынести решение в течение месяца.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как защитить дом от крыс и избавиться от непрошенных гостей. По словам специалиста, в основном грызуны выбирают чердачные помещения или подвалы. Однако поселиться они могут и в жилых комнатах.