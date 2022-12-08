Москалькова назвала завершение обмена Бута на Грайнер новогодним подарком

Фото: Пресс-служба Госдумы

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер является новогодним подарком, который принес радость для следивших за ситуацией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг, 8 декабря.

— Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций, — цитирует Москалькову ТАСС.

Обмен Бута на Грайнер был совершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД России, Вашингтон неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена, но российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом. Такое решение исключает необходимость в отбытии ими наказания на территориях своих стран.