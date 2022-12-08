Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москалькова назвала завершение обмена Бута на Грайнер новогодним подарком

Александр Афонин
Общество
Москалькова назвала завершение обмена Бута на Грайнер новогодним подарком
Фото: Пресс-служба Госдумы

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер является новогодним подарком, который принес радость для следивших за ситуацией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг, 8 декабря.

— Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций, — цитирует Москалькову ТАСС.

Обмен Бута на Грайнер был совершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД России, Вашингтон неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена, но российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом. Такое решение исключает необходимость в отбытии ими наказания на территориях своих стран.

Тюрьмы Виктор Бут Татьяна Москалькова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте