Появились подробности обмена Бриттни Грайнер и Виктора Бута

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер и россиянин Виктор Бут были помилованы перед обменом в Абу-Даби. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территориях своих стран, — передает его слова ТАСС.

Мельников добавил, что Бут в настоящее время находится в самолете на пути в Россию и уже в ближайшее время окажется на территории страны.

Осужденная за контрабанду наркотиков в России Грайнер была успешно обменяна российской стороной на предпринимателя Виктора Бута. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В тот же год на российского бизнесмена завели уголовное дело за намерение продавать оружие признанной на территории США террористической организации. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала.