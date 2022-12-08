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Пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером после награды журнала Time

Александр Афонин
В мире
Пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером после награды журнала Time
Фото: president.gov.ua

Пользователи социальной сети Twitter сравнили президента Украины Владимира Зеленского с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером, после объявления его Человеком года по версии американского журнала Time.

После публикации данного материала в соцсети появилось обсуждение, где пользователи высказывали свое мнение. Так, участники дискуссии напомнили, что в 1938 году Time признал Человеком года Гитлера, который развязал Вторую мировую войну и устроил геноцид.

— Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным, — прокомментировал один из пользователей.

Помимо этого, награда Зеленского вызвала бурное обсуждение самой ситуации. Многие пользователи посчитали объявление Человеком года незаслуженным. Комментатор с ником Tin Young заявил, что президент Украины только получает деньги от США. По словам другого пользователя, из-за позиции по конфликту украинского лидера нужно назвать «самым опасным человеком года», передает РИА Новости.

Об объявлении Зеленского Человеком года стало известно накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную новость, заявил, что признание обусловлено русофобской политикой издания, которая соответствует всему европейскому мейнстриму.

Адольф Гитлер Владимир Зеленский журнал Time
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