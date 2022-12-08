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Собянин назначил Уханеву на должность начальника управления ЗАГС Москвы

Александр Афонин
Город
Собянин назначил Уханеву на должность начальника управления ЗАГС Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Светлану Уханеву на должность начальника городского управления ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 8 декабря.

— Назначить Уханеву Светлану Николаевну на должность начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, — говорится в документе.

До этого Сергей Собянин назначил новым главой управы района Бирюлево Восточное Александра Кучерявкина. Служебный контракт с Кучерявкиным будет заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок для данной должности.

28 октября столичный мэр принял решение назначить Эльмиру Каширину заместителем главы Департамента здравоохранения Москвы. С ней был заключен служебный контракт сроком на пять лет. Однако он не должен будет превышать срок полномочий главы города.

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