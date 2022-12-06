Собянин назначил Кучерявкина главой управы Бирюлева Восточного

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новым главой управы района Бирюлево Восточное Александра Кучерявкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 6 декабря.

— Назначить Кучерявкина Александра Сергеевича на должность главы управы района Бирюлево Восточное Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что служебный контракт с Кучерявкиным будет заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок для данной должности.

21 октября Сергей Собянин назначил на должность главы управы Тимирязевского района Александра Александрова.

28 октября Эльмира Каширина стала заместителем главы Департамента здравоохранения Москвы. Соответствующее решение принял Сергей Собянин. С Кашириной был заключен служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срока полномочий главы города.