Сергей Собянин назначил Эльмиру Каширину замруководителя департамента здравоохранения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эльмира Каширина стала заместителем главы департамента здравоохранения Москвы. Соответствующее решение в пятницу, 28 октября, принял мэр столицы Сергей Собянин.

— Принять Каширину Эльмиру Агасалимовну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, — говорится в распоряжении.

С Кашириной был заключен служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срока полномочий главы города.

21 октября Сергей Собянин назначил Александра Александрова на должность главы управы Тимирязевского района.

До этого, 22 сентября, мэр Москвы назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО. Данный служебный контракт рассчитан на пять лет.

Кроме того, 14 октября глава города назначил главой управы района Марьина Роща Александру Фадееву. Служебный контракт с Фадеевой также заключили на срок полномочий мэра, но не превышающий предельного срока в рамках ее должности. Ранее она занимала пост первого замглавы управы.