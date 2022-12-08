Фото: МИД РФ

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях можно расценивать как подходящее для международного трибунала признание. Такое менее высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Им не жаль гражданского населения Донбасса, да и Украины в целом. Им нужен был конфликт, и они на него были готовы еще тогда. Это конкретная заявка на трибунал, — заявила она.

По словам Захаровой, слова бывшего канцлера открыто говорят о том, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения с самого начала. Об этом официальный представитель российского министерства написала в своем Telegram-канале.

Накануне Меркель рассказала, что у всех во время Минских переговоров было четкое понимание: конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения, поскольку Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

Так, глава украинского государства выдвинул ряд требований, которые позволят прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».