Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию США

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Обмен осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего тюремный срок в США предпринимателя Виктора Бута означает капитуляцию американского руководства. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, (наблюдая за этим — прим. «ВМ»), написал он в своем Twitter.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным российского МИД, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.