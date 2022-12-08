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Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах

Евгений Жуков
В мире
Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах
Фото: shutterstock

Турецкое правительство продолжит требовать у нефтяных танкеров, следующих через черноморские проливы, соответствующие страховые документы и не будет пропускать в случае их отсутствия. Об этом в четверг, 8 декабря, заявили в Главном управлении по морским делам Министерства транспорта Турции.

— Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена, — говорится в тексте документа.

В транспортном ведомстве страны также отметили, что такое решение было обусловлено необходимостью защиты проливов от потенциальных катастроф.

До этого турецкое Генеральное управление мореходства рассказало, что страховые компании Евросоюза отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, что вызвало образование пробки в Босфоре.

Об образовании затора танкеров в водах Турции 5 декабря сообщило издание Financial Times. По данным газеты, пробки начали образовываться после введения потолка цен на нефть и требования Турции в предоставлении дополнительных подтверждений страховки судов.

Нефть танкеры Турция
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