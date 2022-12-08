В Турции объяснили причину появления пробки из судов на входе в Босфор

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Страховые компании Евросоюза отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, что вызвало образование пробки в Босфоре. Об этом сообщило турецкое Генеральное управление мореходства в четверг, 8 декабря.

— Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке, — говорится в заявлении.

При этом страховые компании предоставляют непонятные причины для отказа в выдаче писем. Кроме того, специалисты оказались возмущены оказываемым давлением на Анкару, передает РИА Новости.

Об образовании затора танкеров в водах Турции 5 декабря сообщило издание Financial Times. По данным газеты, пробки начали образовываться после введения потолка цен на нефть и требования Турции в предоставлении дополнительных подтверждений страховки судов.

По оценкам агентства Bloomberg, у берегов Турции задерживается порядка 18 миллионов баррелей нефти из Казахстана. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией.