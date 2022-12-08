Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Турции объяснили причину появления пробки из судов на входе в Босфор

Александр Афонин
В мире
В Турции объяснили причину появления пробки из судов на входе в Босфор
Фото: shutterstock

Страховые компании Евросоюза отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, что вызвало образование пробки в Босфоре. Об этом сообщило турецкое Генеральное управление мореходства в четверг, 8 декабря.

— Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке, — говорится в заявлении.

При этом страховые компании предоставляют непонятные причины для отказа в выдаче писем. Кроме того, специалисты оказались возмущены оказываемым давлением на Анкару, передает РИА Новости.

Об образовании затора танкеров в водах Турции 5 декабря сообщило издание Financial Times. По данным газеты, пробки начали образовываться после введения потолка цен на нефть и требования Турции в предоставлении дополнительных подтверждений страховки судов.

По оценкам агентства Bloomberg, у берегов Турции задерживается порядка 18 миллионов баррелей нефти из Казахстана. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией.

Нефть танкеры Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте