Bloomberg: Пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 миллионов баррелей нефти

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У берегов Турции образовалась пробка из танкеров, на которых находится 18 миллионов баррелей нефти из Казахстана. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

— По меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей нефти ждут уже несколько дней, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы, — говорится в сообщении.

По данным издания Financial Times, пробка образовалась в водах Турции после того, как в некоторых странах вступило в силу ограничение цен на нефть из России. Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.