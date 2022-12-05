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FT: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения лимита цен на нефть из РФ

Юлия Курганова
В мире
FT: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения лимита цен на нефть из РФ
Фото: shutterstock

Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после того, как в некоторых странах вступило в силу ограничение цен на нефть из России. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. В настоящее время разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди около недели.

Представитель Министерства транспорта и инфраструктуры Турции пока не ответил на просьбу издания прокомментировать данную ситуацию.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже готовит ответные меры на ограничение западными странами цены на российскую нефть. Он отметил, что подобные решения Запада приведут к дестабилизации энергетического рынка.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступило в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Цены Нефть танкеры Россия Турция
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