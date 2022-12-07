В МИД России оценили ситуацию со скоплением нефтетанкеров у Босфора

Фото: МИД РФ

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство, — заявил он.

Грушко подчеркнул, что если проблема в скором времени не будет решена, то Москва подключит политический уровень. Кроме того, в пресс-службе Минэнерго Казахстана заявили, что ожидание танкерами своей очереди для прохода проливов Босфор и Дарданеллы в настоящее время составляет шесть суток.

Образовавшаяся пробка удерживает 18 миллионов баррелей нефти — в большинстве своем, из Казахстана, передает РИА Новости.

По данным издания Financial Times, пробка образовалась в водах Турции после того, как в некоторых странах вступило в силу ограничение цен на нефть из России. Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.