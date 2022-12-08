«Почему я до сих пор сижу»: осужденный в России Уилан разочарован действиями США

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что разочарован усилиями США по его освобождению. Такое заявление он сделал в четверг, 8 декабря, после обмена осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и предпринимателя Виктора Бута.

— Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось. Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь, — заявил он.

Уилан напомнил, что приближается уже четвертая годовщина его ареста в России, а США практически ничего не сделали для его освобождения. Он также признался, что очень удивлен, что не был включен в список для свершившегося обмена, передает CNN.

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным российского МИД, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.