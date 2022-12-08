Прилучного и беременную Брутян заметили на отдыхе с детьми от Муцениеце

Фото: t.me/bugevuge001

Актер Павел Прилучный поделился совместным снимком со своей беременной супругой Зепюр Брутян и детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце.

Известно, что Брутян хорошо ладит с наследниками Прилучного от первого брака. Они проводят много времени вместе и даже берут детей в совместные путешествия.

По словам актера, он впервые в жизни встретил человека, в котором ничуть не сомневается.

— «Ты настройся, ты молодец, ты самый лучший». Никогда в жизни не было у меня человека, который бы настолько давал мне уверенность в себе, — признался артист в интервью Надежде Стрелец.

До этого сообщалось, что Прилучный и Брутян готовятся стать родителями. Информацию об этом подтвердили в медицинском центре, где наблюдает беременность будущая мама. Там уточнили, что беременность у актрисы протекает легко. Пол будущего ребенка звездные родители пока не узнавали.

Слухи о беременности Зепюр Брутян появились еще в середине ноября, когда актриса опубликовала в социальных сетях снимки с посещения премьеры фильма «Слон», в котором снялся Павел Прилучный. Подписчики разглядели на снимке округлившийся живот Зепюр и предположили, что звездная пара готовится стать родителями.