Бывшего личного помощника доктора Курпатова отпустили из-под стражи

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Алексея Иевского, которого обвиняют в мошенническом хищении девяти миллионов у популярного психолога Андрея Курпатова, освободили из следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Теперь ездить на заседания по своему делу после года под стражей он будет из дома. Об этом сообщил в соцсетях в четверг, 8 декабря, отец Алексея Константин Иевский.

Он уточнил, что накануне удалось оспорить очередное продление ареста от Куйбышевского районного суда.

— Алексей дома, — написал Иевский-старший в соцсети и поблагодарил за поддержку подписчиков.

Как сообщили порталу «Фонтанка» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Иевский находится под домашним арестом. Расследование его дела завершено, его слушает Куйбышевский суд.

По версии обвинения, начиная с 2020 года Иевский похищал имущество доктора. Так, он присвоил более девяти миллионов рублей «под предлогом приобретения в собственность Курпатова Porsche Cayenne». Также мужчину обвиняют в краже из квартиры психотерапевта на набережной канала Грибоедова. Оттуда пропали швейцарские часы стоимостью почти 1,3 миллиона рублей и серьги стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Также Иевского обвиняют в краже 35 миллионов рублей, которые принадлежали компании «Онлайн продакшн», посредством которой доктор продавал свои онлайн-курсы. Сторона обвинения настаивает на том, что он убедил Курпатова зарегистрировать организацию на его имя, но фактически организационной деятельности подсудимый не осуществлял.

Подробнее об этом неоднозначном деле — в материале «ВМ».