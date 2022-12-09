Луна без курса в декабре 2022 года: даты, чем опасна и чего не стоит делать в эти дни

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Луна без курса — это астрологическое явление, когда при переходе от одного знака зодиака к другому она не вступает во взаимодействие с планетами. Чем опасно это явление и чего не стоит делать в такие дни в декабре, «Вечерней Москве» рассказала астропсихолог Ольга Осипова.
— Такое явление еще называют «холостой» Луной. Это пустое время, — отметила эксперт.
По ее словам, в такие дни не стоит начинать новые дела, запускать проекты.
— Также нельзя разбирать важные вопросы, принимать решения, подписывать контракты, сделки, совершать значимые и крупные покупки, начинать строительство, проводить переговоры, инвестировать, давать в долг, подавать иски в суд, если хотите, чтобы все обернулось в вашу пользу, — предупредила Осипова.
Кроме того, не рекомендуется устраиваться на новую работу, принимать предложения о сотрудничестве, а также просить повышения.
Ограничения касаются и личной жизни, отметила эксперт. В дни «холостой» Луны не желательно выходить замуж, а также начинать курс лечения.
— Не стоит предпринимать любые действия, направленные на результат. Все это обернется волокитой, неудачей, нежеланным результатом и хлопотами, — подчеркнула астропсихолог.
Астролог предупредила, что в декабре Луна без курса ожидается:
— В эти дни лучше заниматься обычными повседневными делами, не требующими особого внимания. А также затевать то, что потом не будет иметь последствий, дела в развитии которых вы меньше всего заинтересованы: увольнение с работы, серьезный разговор, подача налоговой декларации, объяснительная на работе, отчёт. Можно проводить это время по принципу «сделал — сказал — сдал и забыли об этом», — заключила Осипова.