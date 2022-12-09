Луна без курса в декабре 2022 года: даты, чем опасна и чего не стоит делать в эти дни

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Луна без курса — это астрологическое явление, когда при переходе от одного знака зодиака к другому она не вступает во взаимодействие с планетами. Чем опасно это явление и чего не стоит делать в такие дни в декабре, «Вечерней Москве» рассказала астропсихолог Ольга Осипова.

— Такое явление еще называют «холостой» Луной. Это пустое время, — отметила эксперт.

По ее словам, в такие дни не стоит начинать новые дела, запускать проекты.

— Также нельзя разбирать важные вопросы, принимать решения, подписывать контракты, сделки, совершать значимые и крупные покупки, начинать строительство, проводить переговоры, инвестировать, давать в долг, подавать иски в суд, если хотите, чтобы все обернулось в вашу пользу, — предупредила Осипова.

Кроме того, не рекомендуется устраиваться на новую работу, принимать предложения о сотрудничестве, а также просить повышения.

Ограничения касаются и личной жизни, отметила эксперт. В дни «холостой» Луны не желательно выходить замуж, а также начинать курс лечения.

— Не стоит предпринимать любые действия, направленные на результат. Все это обернется волокитой, неудачей, нежеланным результатом и хлопотами, — подчеркнула астропсихолог.

Астролог предупредила, что в декабре Луна без курса ожидается:

09.12 — с 09:13 по 10:49;

11.12 — с 21:49 по 23:09;

13.12 — с 18:52 по 14.12 (11:45);

16.12 — с 22:13 по 22:49;

19.12 — с 01:35 по 06:31;

21.12 — с 05:45 по 10:12;

22.12 — с 23:16 по 23.12 (10:49);

25.12 — с 06:11 по 10:14;

26.12 — с 21:19 по 27.12 (10:34);

29.12 — с 09:21 по 13:36;

31.12 — с 15:44 по 20:08.

— В эти дни лучше заниматься обычными повседневными делами, не требующими особого внимания. А также затевать то, что потом не будет иметь последствий, дела в развитии которых вы меньше всего заинтересованы: увольнение с работы, серьезный разговор, подача налоговой декларации, объяснительная на работе, отчёт. Можно проводить это время по принципу «сделал — сказал — сдал и забыли об этом», — заключила Осипова.