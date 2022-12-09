Эксперты заявили, что рынок апартаментов Москвы упал более чем на треть

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Продажи апартаментов в столице за 11 месяцев 2022 года упали более чем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили участники рынка.

Уточняется, что продажи апартаментов снизились на 38 процентов в сравнении с январем-ноябрем прошлого года — до 155,7 тысячи квадратных метров, а количество сделок составило 3,6 тысячи (минус 25 процентов). Такие данные привела управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

— Спецоперация и частичная мобилизация так же, как и в случае с квартирами, привели к снижению спроса и в сегменте апартаментов. Но апартаменты пострадали больше, чем жилье, из-за, что ипотечные программы льготной ипотеки здесь не работают, и только у ограниченного числа застройщиков есть программы субсидирования с пониженной ставкой, — отметила гендиректор «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова.

При этом предложение апартаментов в Москве увеличилось, достигнув в данный момент 431,4 тысячи квадратных метров или 8 тысяч лотов, рассказал коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. По его словам, в годовом выражении этот показатель вырос на 17 процентов.

Средняя цена предложения апартаментов в столице в ноябре составила 592,6 тысячи рублей — на 8 процентов больше в годовом выражении, передает РИА Недвижимость.

8 декабря сообщалось, что спрос на аренду квартир в Москве из-за геополитических событий упал, дисконты на жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов. К такому выводу пришли риелторы.