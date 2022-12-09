Министр обороны Швеции заявил о намерениях направить войска в Восточную Европу

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Швеция в случае вступления в Североатлантический альянс намерена направить войска в Восточную Европу, чтобы они присоединились к Силам быстрого реагирования блока. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

Он отметил, что членство в НАТО является главным приоритетом для нового правительства, которое было сформировано в сентябре. Также глава Минобороны подчеркнул, что коллективная оборона альянса необходима в качестве сдерживающего фактора. В связи с этим Швеция в случае присоединения к блоку намерена направить своих военных в Восточную Европу, чтобы они вошли в состав Сил быстрого реагирования, сказал Йонсон.

— Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса, — добавил он в интервью изданию Yomiuri.

Говоря об увеличении оборонных расходов, чиновник отметил, что Швеция собирается достичь поставленной Североатлантическим альянсом цели довести ассигнования на оборону до двух процентов ВВП к 2026 году. В настоящее время данный показатель в стране составляет 1,3 процента ВВП.

Турция ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО только после того, как страны выполнят взятые на себя обязательства, чего до сих пор не произошло. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар 6 декабря.