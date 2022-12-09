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Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров

Полина Долганова
Происшествия
Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник.

Соответствующую информацию подтвердили в МЧС. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря.

По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания изначально составляла 250 квадратных метров. Тогда пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности. Для тушения огня было задействовано в общей сложности девять единиц техники и 30 спасателей.

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