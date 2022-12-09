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Коммунальщики из Москвы подготовили к зиме более 300 объектов Луганска

Георгий Соланович
Общество
Коммунальщики из Москвы подготовили к зиме более 300 объектов Луганска
Фото: glava-lnr.info

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к зиме более 300 объектов города Луганск. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий к осенне-зимнему периоду и восстановлению объектов на территории Луганска. В настоящее время силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов, — сказал заммэра.

По его словам, специалисты комплекса восстановили и отремонтировали 152 объекта газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения, выполнили опрессовку более 350 километров теплосетей, а также восстановили еще 149 объектов, в том числе детсад и восемь школ.

В Telegram-канале городского хозяйства отметили, что в работах были задействованы более 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц различной техники. Мероприятия завершены в максимально короткие сроки.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные специалисты оказывали помощь в подготовке Донбасса к зимнему отопительному сезону. По его словам, городские специалисты провели ревизию всех сетей, а также подготовили котельные и системы водоснабжения.

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