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Столичный метрополитен до 2025 года получит еще более 500 поездов «Москва-2020»

Георгий Соланович
Город
Столичный метрополитен до 2025 года получит еще более 500 поездов «Москва-2020»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Столичный метрополитен и компания «Трансмашхолдинг» подписали дополнительное соглашение к действующему трехлетнему контракту, согласно которому подземка до 2025 года получит еще более 500 поездов серии «Москва-2020». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Недавно мы внесли изменения в контракт на поставку самых современных вагонов метро, а также увеличили объем контракта со сроком поставки в 2024–2025 годах. <...> С 2010 года закупили больше четырех тысяч новых и современных вагонов, обновили парк уже до 70 процентов. С 2024 года в производимый подвижной состав будет внесен ряд улучшений — он будет еще более технологичным и современным, — подчеркнул Ликсутов.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что новые составы станут более комфортными как для пассажиров, так и для машинистов. Они будут производиться на мытищинском заводе АО «Метровагонмаш».

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что поезда серии «Москва-2020» ежедневно выходят на Кольцевую, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

5 декабря дептранс столицы сообщил, что семь современных поездов «Москва-2020» были доставлены с завода для московского метрополитена.

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