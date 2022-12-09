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Штабы по сбору новогодних подарков откроются на 19 площадках «Московских сезонов»

Евгений Жуков
Город
Штабы по сбору новогодних подарков откроются на 19 площадках «Московских сезонов»
Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

В пятницу, 9 декабря, на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» откроются штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сбор помощи организован при участии комитета общественных связей и молодежной политики столицы и команды добровольцев города «Мосволонтер».

Найти штабы по сбору новогодних подарков на площадках можно по флагам проекта на шале. В эти пункты можно принести подарки и детям жителей присоединенных регионов России, и участникам спецоперации.

Работники штабов «Москва помогает» принимают сладкие новогодние подарки, детские игрушки, термобелье, носки, подарочные наборы, варежки. Вместе с подарками можно передать открытки с добрыми пожеланиями и участникам специальной военной операции, и их семьям.

До этого заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов заявил, что благодаря пунктам по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» поддержать беженцев, переселенцев и жителей новых территорий России может каждый житель столицы.

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