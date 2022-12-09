Сергунина: На столичном турпортале Discover Moscow появился новогодний путеводитель

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Официальный туристический портал Москвы Discover Moscow представил события и места, куда можно отправиться на новогодних праздниках. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow, — заявила представитель мэрии.

Она также добавила, что новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях и выставочных залах. В подборках, которые предлагает проект, собраны самые актуальные предложения для горожан и гостей столицы.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

До этого заместитель мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Москву к новогодним и рождественским праздникам украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.

По словам заместителя московского мэра, праздничные украшения будут установлены в уже давно привычных для москвичей местах.