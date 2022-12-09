Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: На столичном турпортале Discover Moscow появился новогодний путеводитель

Евгений Жуков
Город
Сергунина: На столичном турпортале Discover Moscow появился новогодний путеводитель
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Официальный туристический портал Москвы Discover Moscow представил события и места, куда можно отправиться на новогодних праздниках. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow, — заявила представитель мэрии.

Она также добавила, что новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях и выставочных залах. В подборках, которые предлагает проект, собраны самые актуальные предложения для горожан и гостей столицы.

Сергунина: На столичном турпортале Discover Moscow появился новогодний путеводитель Фото: Пресс-служба Мостуризма

До этого заместитель мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Москву к новогодним и рождественским праздникам украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.

По словам заместителя московского мэра, праздничные украшения будут установлены в уже давно привычных для москвичей местах.

Наталья Сергунина Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте