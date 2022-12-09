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Газета «Вечерняя Москва» подготовила подарок жителям Севастополя

Оксана Васильева
Общество
Газета «Вечерняя Москва» подготовила подарок жителям Севастополя
Фото: Вечерняя Москва

Более восьми лет редакция газеты «Вечерняя Москва» оказывает всестороннюю поддержку и плодотворно сотрудничает с 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. За годы сотрудничества был реализован целый ряд проектов патриотической направленности.

Одним из таких проектов станет открытие 11 декабря фотовыставки газеты «Вечерняя Москва» – наш век» на фасадах Дома офицеров Черноморского флота. Выставка приурочена к 100-летнему юбилею газеты «Вечерняя Москва» и расскажет жителям и гостям города Севастополя об истории и современности старейшей газеты страны.

— Дружба главной газеты столицы «Вечерняя Москва» и Черноморского флота ВМФ России имеет важное патриотическое значение и поддержана московским правительством и Московской городской думой. Мы надеемся, что сложившаяся дружба и сотрудничество найдут свое развитие и продолжение в дальнейшем, — уверен главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

В этот же день в Доме офицеров Черноморского флота пройдет общефлотский урок истории «По страницам газеты «Вечерняя Москва» от 13 декабря 1941 года» для моряков-черноморцев, гражданского персонала и членов их семей. Главной темой станет героическая оборона Москвы в годы Великой Отечественной войны. Также всем участникам мероприятия, а это более 1000 человек, будет вручено репринтное издание газеты «Вечерняя Москва» от 13 декабря 1941 года. Вечером почетных жителей Севастополя, моряков, членов их семей и представителей АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» ждет концертная программа «Огни «Вечерней Москвы».

Также красочным подарком жителям и гостям города Севастополя от газеты «Вечерняя Москва» и Департамента градостроительной политики города Москвы станет выставка фотографий финалистов IХ конкурса городской фотографии «Планета Москва».

— «Планета Москва» – это конкурс городской фотографии о градостроительном развитии столицы, о тех изменениях, которые происходят в городе, и, конечно, о людях. В этом году конкурс собрал 175 участников, которые прислали более тысячи работ. «С каждым годом расширяется география конкурса. В этом году, помимо москвичей, в конкурсе участвуют фотографы из Сочи, Санкт-Петербурга, Мурманска, Норильска, а также Новгородской, Московской и Ленинградской областей, Красноярского края. Особенно важно для всех нас, что выставка открывается в Крыму, в городе-герое Севастополе!» — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Выставка пройдет в Доме офицеров Черноморского флота. Посетить выставку можно с 11 декабря 2022 года до 31 января 2023 года.

Справка

6 декабря 1923 года вышел первый номер газеты «Вечерняя Москва». Почти за век журналисты нескольких поколений выпустили более 35 тысяч номеров газеты. «Вечерка» всегда выходила по графику: и в первые годы советской власти, и во время войны, и в перестройку, и в трудные дни пандемии. Москвичи всегда твердо знали, что обязательно получат любимую газету.

Газета «Вечерняя Москва» является чрезвычайно востребованной среди московских читателей и уверенно наращивает свою аудиторию, является одним из наиболее авторитетных СМИ современного медиарынка, входящим в тройку лидеров в рейтинге топ-15 самых цитируемых средств массовой информации столицы (региональный рейтинг компании «Медиалогия»).

АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» сегодня – это:

– газета «Вечерняя Москва» – ежедневный утренний деловой выпуск;

– газета «Москва Вечерняя» – вечерний выпуск, распространяемый в Московском метрополитене;

– газета «Вечерняя Москва» – еженедельный выпуск;

– газеты «Москва. Центр», «Южные горизонты», «Новые округа», распространяемые в Центральном, Южном, Троицком и Новомосковском административных округах соответственно;

– журнал «Вестник Москвы», выходящий шесть раз в месяц и публикующий официальные решения Мэра и Правительства Москвы;

– московский журнал «История государства Российского», выходящий один раз в месяц.

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