Число выявляемых самозахватов земель в столице сократилось почти в 1,5 раза

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Число выявляемых самозахватов земель в Москве сократилось почти в 1,5 раза, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости (ГИН) Иван Бобров в пятницу, 9 декабря.

Он пояснил, что самозахватом называется любая коммерческая деятельность, ведущаяся на городской земле без разрешительных документов и оплаты аренды за пользование участком.

— Мы пресекаем самовольное использование земельных участков и освобождаем городскую территорию. За 10 месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 1,1 тысячи фактов самозахвата земель. <...> Количество таких нарушений снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выявлено 1,7 тысячи случаев, — подчеркнул Бобров.

По его словам, в текущем году около четверти самозахченных земель использовались под торговлю, 16 процентов — под офисы. Кроме того, были выявлены нарушения при ведении складской деятельности, размещении гаражных объектов и автостоянок.

Больше всего самозахватов территории специалисты ГИН обнаружили на западе Москвы (19 процентов), на северо-востоке города (14 процентов) и в ЮВАО и ЦАО (по 11 процентов).