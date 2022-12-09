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Приметы и советы

Эксперт предупредил о повышении цен на автомобили

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт предупредил о повышении цен на автомобили
Фото: Depositphotos

Автомобильные бренды уже сообщили о дополнительном повышении стоимости на семь процентов в 2023 году, и это только в начале года. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Эксперт отметил, что доля китайских автомобилей в России выросла в три раза. При этом продажи легковых автомобилей в России в ноябре 2022 года снизились почти на 62 процента — до 46 403 авто.

По его словам, стоимость автомобилей растет по-разному, больше всего дорожают машины с пробегом — на 59 процентов. При этом в следующем году тренд на повышение цен точно сохранится.

Эксперт уточнил, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 года составила 2,29 миллиона рублей, что на 19 процентов больше, чем в конце прошлого года.

Ожидается, что в следующем году автомобили европейских брендов вырастут в цене в два раза по сравнению с обычным периодом. Если с 1 января в силу инфляции бренды повышали цены на 3–4 процента, то ряд брендов уже заявили о повышении стоимости на семь процентов в 2023 году, передает НСН.

Ранее стало известно, что на предприятии АвтоВАЗа рассматривают возможность совместной сборки автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран, передает издание argumenti.ru.

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

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