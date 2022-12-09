Терапевт Ярцева рассказала, каких витаминов не хватает человеку зимой

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В осенне-зимний период года люди всегда испытывают дефицит витаминов и микроэлементов. Это связано с недостаточным потреблением фруктов и овощей, а также с уменьшением светового дня. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, каких витаминов не хватает человеку зимой и как восполнить недостаток.

Витамин D

По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света.

— Зимой короткий световой день. Этот факт влияет на утомляемость и качество восстановления организма, поэтому необходимо строить свою активность, учитывая этот фактор, — пояснила врач.

Медик отметила, что наиболее подвержены дефициту витамина D пожилые люди и маленькие дети.

— Пожилые люди редко выходят на улицу, что блокирует возможность получения витамина D, который отвечает за усвоение кальция в костях. Поэтому развивается остеопороз. А детям этот витамин необходим для роста костей, — рассказала Ярцева.

Йод

По словам специалиста, в России дефицит йода ощущается круглогодично, а не только зимой. Это связано с территориальными и климатическими особенностями:

— В связи с этим в магазинах можно встретить продукты, в которые добавляют йод. Например, йодированную соль можно встретить почти на каждом прилавке или хлеб с ее добавлением.

Железо

В зимний период, по словам Ярцевой, организм также испытывает дефицит железа.

— Несоблюдение режима умственной и физической работы приводит к дефициту микроэлемента, — уточнила медик.

Недостаток, как отметила врач, проявляется в виде следующих симптомов:

недосып;

стресс;

отсутствие энергии, вялость.

Поэтому зимой важно следить за уровнем гемоглобина, подчеркнула Ярцева.

Как восполнить дефицит витаминов

Врач рассказала, что многие витамины можно получить благодаря разнообразному питанию. Необходимо обязательно включать в рацион зимой следующие продукты:

цельнозерновые — булгур, киноа, бобовые;

фрукты — не меньше 400 грамм в день;

овощи — не меньше 400 грамм в день.

— Конкретно витамин D содержится в пище животного происхождения, например, в икре, рыбе и сырах, — объяснила Ярцева.

Железо можно получить из красного мяса и морепродуктов, добавила врач. Также оно содержится и в растительных продуктах, таких как: